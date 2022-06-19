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قناة النهار

دفاع: الصناعات العسكرية الثقيلة..قاطرة للنهوض بالإقتصاد الوطني

بقلم قناة النهار
دفاع: الصناعات العسكرية الثقيلة..قاطرة للنهوض بالإقتصاد الوطني
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دفاع: الصناعات العسكرية الثقيلة..قاطرة للنهوض بالإقتصاد الوطني

رابط دائم : https://nhar.tv/hSFQv
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