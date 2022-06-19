قناة النهار دفاع: الصناعات العسكرية الثقيلة..قاطرة للنهوض بالإقتصاد الوطني بقلم قناة النهار نشر في 19 جوان 2022 - 10:06 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 117 0 دفاع: الصناعات العسكرية الثقيلة..قاطرة للنهوض بالإقتصاد الوطني رابط دائم : https://nhar.tv/hSFQv اقرأ أيضا "محافظ الألعاب المتوسطية :" ديجي سنايك مايقدرش يقوم بالإفتتاح في وهران قناة النهار 11 جوان برنامج "Toutes Options": الطبعة الأولى من مهرجان "Algeria bike week" " للدراجات النارية قناة النهار 11 جوان المديرة العامة للضرائب: بوابة “مساهمتك” ستمكن من تسديد الضرائب عبر بطاقات “سي إي بي” و”الذهبية” قناة النهار 13 جوان إرتفاع محسوس في الحرارة.. طقس الأربعاء 08 جوان 2022 قناة النهار 08 جوان بالفيديو.. إقصاء مترشحة من شهادة البكالوريا يتسبب في تدهور حالتها الصحية المجتمع 16 جوان زوج الشابة دليلة : "أتلقى تهــديدات ومساومات من أجل الأموال !!" قناة النهار 03 جوان وزير النقل يشرف على تنصيب مدير عام جديد لمؤسسة تسيير الموانئ قناة النهار 18 جوان عين الدفلى: صانعا المحتوى المصريان "حجازي وإبراهيم" ينبهران بكرم وترحيب الساكنة قناة النهار 10 جوان خاصية الأمن والوقاية في آلات الطبخ ..منتوج جديد لشركة جزائرية قناة النهار 18 جوان كارثة.. تخزين 20 طن سردين فاسدة بمستودع لتصبيرها بوهران قناة النهار 10 جوان