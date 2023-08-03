قناة النهار دفاع: الصناعة العسكرية .. إستكمال لمسار بناء الجزائر الجديدة بقلم النهار أونلاين نشر في 03 أوت 2023 - 23:41 شارك غرِّد أرسل 39 0 دفاع: الصناعة العسكرية .. إستكمال لمسار بناء الجزائر الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Zfx3y اقرأ أيضا غليزان: الاطاحة بشبكة لترويج المخدرات و حجز ازيد من 30 كغ من القنب الهندي قناة النهار 02 أوت النوي يوجه رسالة لوزير التعليم العالي بتوظيف الدكاترة الأجراء بعد حرمانهم من حقهم في التو قناة النهار 18 جويلية إقبال كبير من المواطنين على إقتناء تحف المرجان بالقالة قناة النهار 17 جويلية شاهد..الرئيس تبون يكرم المتفوّق الأول في شهادة الباكالوريا محمد الأمين بن قداش قناة النهار 30 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية طالع هابط : عندما تصبح عيادة متعددة الخدمات لمنعدمة الخدمات تروح داوي ما تصيب حتى واحد قناة النهار 03 أوت طقس حــار ودرجات حرارة قياسية تتعدى 50° تحت الظل على هذه الولايـــات قناة النهار 27 جويلية خليها على ربي: العم يصدم الجميع بقوة.. "انا ماشي ذراري كما هذوا يلعبوا بيا" !! قناة النهار 03 أوت طالع هابط: السباحة في النافورات .. ماركة جزائرية مسجلة قناة النهار 27 جويلية طالع هابط: محطات نقل المسافرين بالجزائر .. غياب كلي لمظاهر الحضارة قناة النهار 27 جويلية