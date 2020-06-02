دفاع.. القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام آخر خلال شهر ماي المنصرم

تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر ماي المنصرم من القضاء على إرهابيين اثنين واستسلام آخر.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في الحصيلة العملياتية الخاصة بشهر ماي فإن وحدات الجيش الوطني الشعبي قضت خلال الشهر الفارط على إرهابيين اثنين فضلا عن استسلام إرهابي آخر مع كشف و تدمير 14 مخبأ للإرهابيين.

وأضافت ذات الحصيلة أنه وفي ذات الإطار تم استرجاع أسلحة تتمثل في 7 كلاشنيكوف و بندقية صيد و مسدسين و كذا نظارتي ميدان.

كما تمكنت ذات الوحدات من حجز كمية من الذخيرة والمتفجرات تشمل 12 مخزن ذخيرة و 92 قنبلة تقليدية الصنع و قنبلة يدوية و 21 لغما علاوة على 20 كيلوغرام من مادة و 33 مفجرا.

و على صعيد آخر يتصل بمكافحة الاتجار بالمخدرات، عرفت نفس الفترة توقيف 90 تاجر مخدرات مع حجز 06. 58 قنطارا من الكيف المعالج و 46333 قرص مهلوس.

كما تم توقيف 226 شخص موقوف و مهربين و 184 مهاجر غير شرعي، مع إحصاء 173 محاولة هجرة غير شرعية.

وتمكنت الوحدات من حجز ايضا 21 مطرقة ضغط و 27 مولدا كهربائيا و جهازي كشف عن المعادن بالإضافة إلى 82 عربة و140915 لتر من الوقود و 620 مليون سنتيم مزورة و 2598 طن من المواد الغذائية.

كما تضمنت القائمة كذلك 1078 هاتف نقال و 680 كاميرا و 900 غرام من مادة الديناميت.

بالاضافة الى لوحتي توليد طاقة شمسية و سبعة حواسيب و 691200 وحدة من الألعاب النارية، إلى غير ذلك من المحجوزات.