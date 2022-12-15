قناة النهار دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ديسمبر 2022 - 19:09 شارك غرِّد أرسل 34 0 دفاع: المؤسسة العسكرية .. قاعدة متطورة وعالية الجودة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2WMMs اقرأ أيضا باتنة : توقيف شخص وحجز أزيد من 13 ألف قرص مهلوس قناة النهار 28 نوفمبر سمير ميستر إيكس يكشف كيف وقع في فخ الإحتيال عبر مواقع التواصل قناة النهار 01 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي لم يلعب بتشكيلته الكاملة والمنتخب المغربي قدم كل شيء قناة النهار 14 ديسمبر أحمد في رحلة البحث عن نبتة الضرو بتيسمسيلت قناة النهار 11 ديسمبر مجتمع: شفرة حلاقة تدخل أيوب كابوس "السيدا" قناة النهار 01 ديسمبر عدالة: محاربة الفساد.. أكثر من 200 إنابة قضائية لإسترجاع الأموال المنهوبة قناة النهار 09 ديسمبر تساؤلات: ثمار الرئيس تبون تتحقق كواقع ملموس في عامها الثالث قناة النهار 14 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الياباني لا يملك دكة إحتياط قوية واللاعبون الكروات كانو أكثر جاهزية بدنيا قناة النهار 05 ديسمبر حسين آشيو: المنتخب الكرواتي يملك أقوى خط وسط في المونديال وخبرة لاعبيه ستخلق صعوبات للأرجنتين قناة النهار 12 ديسمبر توقيف شخص وحجز 46 طن من مادة الفاصولياء كانت موجهة للمضاربة قناة النهار 29 نوفمبر