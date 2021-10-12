دفاع المتهمة بن خليفة مريم: موكلتي استعملت كطعم للإطاحة بمسؤولين

قال صادي عبد الرحمن، دفاع المتهمة بن خليفة مريم، ان موكلته زج بها بالسجن، لولا تفطن القاضي الذي أفرج عنها. معلقا:” موكلتي استعملت كبش فداء للاطاحة بمسؤولين ،حتى أصيبت بهيستريا شديدة، اليس هذا ظلم وانا اكره الظلم”.

وإعتبر المحامي صادي عبد الرحمان امام هيئة المحكمة خلال مرافعته، أن القضاة المتهمين في ملف الحال هم نخبة، متساءلا كيف سيكون الحكم..؟

ووصف الدفاع الملف وطبيعة الاجراءات التى مشى عليها بالإهانة، واعتبره ملف سياسي بامتياز، لوجود صراع أحزاب. وقال أن متصدر قائمة حزب التجمع الوطني ” ارندي” أودع ملف ترشحه بتاريخ 5 مارس 2017، بمعنى ذلك اليوم لا يعد يوما غير قانوني لتسلم الملفات، كون الاجال تنتهي الساعة منتصف الليل. فموكلته بعد رفض تسلم ملفها توجهت للمجلس ثم الى مقر الولاية، لتشكو اقصائها، ليتساءل المحامي أليس هذا الملف السياسي.

وبالعودة إلى أركان الجريمة، فإنه تم تركيب جريمة على جريمة- حسب ذات المتحدث-، والمشرع يعاقب اذا تحقق الفعل، وفعل التزوير لم يقع في قضية الحال، على غرار أن موكلته لا تعرف أي متهم، ولقد تم اتهامها بناء على كشوفات الهاتفية التي توصل اليها التحقيق دون اثباتات.

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والتمس المحامي تبرئة ساحة موكلته من روابط التهمة المنسوبة اليها.