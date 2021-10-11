دفاع المتهم “الطيب لوح”..  قالوا عليه “حڨار” القضاة

دافع المحامي مجذوب عبد العزيز المتأسس في حق المتهم “الطيب لوح” بشراسة عن موكله، أمام هيئة المحكمة. منطلقا من التحقيقات التي باشرها الديوان المركزي لمكافحة الفساد،بخصوص تداول وقائع بالوسط القضائي، تخص قيام موكله الطيب لوح باستغلال وظيفته.

وهذا لعرقلة السير الحسن للعدالة، بدفع القضاة لاتخاذ، إجراءات مخالفة للقانون، والتحيز لأصحاب النفوذ المالي والسياسي. وعليه شرعت مصالح الديوان بجمع الأدلة لمعرفة كيفية وطريقة معالجة قضايا الفساد في عهد الطيب لوح.

واستاء الدفاع عن تعرض موكله لحملة مغرضة، وتضليلية، تضمنت وقائع مزيفة انذاك، أين تم تداول معلومات مغلوطة بشأن الطيب لوح. وهذا لطموحه تقلد منصب رئيس الجمهورية، وممارسته ” الحقرة” في حق القضاة. ليقول المحامي ان موكله إطار وقاضي نزيه ويديه نظيفتين، ولا أحد يشكك في هذه الحقيقة.

وفي ذات السياق استبعد المحامي تهمة استغلال الوظيفة. باعتبار ان موكله لا تنطبق عليه صفة الموظف العمومي.

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وتساءل في وقت سابق دفاع المتهم الموقوف ” الطيب لوح” المحامي “أحمد ساعي” عن سبب محاسبة موكله عن إصدار أمر بالكف. كون الأمر قاونوني، وتندرج ضمن عمل القضاة، مؤكدا أن القضية تفجرت بالحراك الشعبي. أين تم توقيف،عدد من المسؤولين الموالين لنظام عبد العزيز بوتفليقة دفعة واحدة،بينهم موكله الطيب لوح الذي زج به في الحبس.

وقال الدفاع، إن موكله التمس بحقه النائب العام 10 سنوات سجنا نافذا، لمتابعته بتهمة التحريض على التزوير في محرر رسمي. وهذا لصالح المتهمة ” بن خليفة سهام”،واليوم محكمة الجنايات ملزمة بأن تبني حكمها وفقا لقناعتها،استنادا لما دار في جلسة المحاكمة.

وتساءل المحامي،هل ثبت على موكله انه حرض على التزوير،وعن سبب تأسس رئيس مجلس قضاء غرداية،بن سديرة محمد كطرف مدني بالقضية. وتأسف ذات المتحدث، عن التكييف الجنائي للوقائع، كون الغاية منها هو ابقاء موكله “لوح “في الحبس.

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