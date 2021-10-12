دفاع المتهم “خالد باي”.. موكلي فقد والدته بسبب المتابعة

رافع المحامي “بن حركات عبد الله”، بقوة أمام هيئة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، لرفع التهم المنسوبة إلى موكله “خالد باي”. والذي يعتبر آنذاك وكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدي أمحمد. وراح يثبت المحامي مرافعته أن موكله لم يصدر تعليمة الكف بالبحث عن المتهم شكيب خليل وعائلته.

وإنما قام خالد باي بتحرير إخطار فقط،وقبل قيامه بهذا الإجراء أخطر النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة، بن حراج مختار،هاتفيا ثم كتابيا. بعدما تلقى اتصالا من المفتش العام انذاك “بن هاشم الطيب”، وهي الوقائع التي اكدها المتهم ” بن حراج مختار” بالجلسة.

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وتابع محامي خالد باي ، أنه من العيب والعار أن يتم متابعة موكله، بعدما تجاوز العقد السادس من عمره. حيث يعاني باي اليوم من داء السكري، على غرار فقده والدته اثر سكتة قلبية جراء الصدمة التي تلقتها على اثر متابعته. متسائلا أي امتيازات، أو مزية تلقاها موكله أو خرق للقانون وأي اثر ترتب بعد قيامه بتنفيذ التعليمة. والتمس الأستاذ، في آخر مرافعته، إفادة خالد باي بالبراءة التامة، باعتبار أن أركان الجناية المتابع بها من عدمة الأركان.

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