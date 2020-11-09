دفاع المتهم زعلان : كنت انتظر من النيابة أن تقدم اعتذارا لموكلي عكس ما قالته في حقه

استهل المحامي مناصرية المتأسس في حق المتهم الوزير السابق عبد الغني زعلان، بالدفاع على موكله بابراز أدلة النفي واستبعاد أدلة الاثبات خلال مرافعته.

وقال المحامي أنه من المفارقة أن موكله زعلان تابعوه لما كان واليا لوهران وتركوا الوزير، ولما عين وزيرا للنقل تابعوه كوزير وتركوا الوالي.

وواصل المحامي “تصريحات زعلان سيدي الرئيس أمام المحكمة شافية كافية بل مقاطعة لكل محامي وغير مطابقة لطلبات النيابة”

وذكر ذات المتحدث أننا اليوم أمام محكمة استئنافية ودور المجلس اليوم هو مراقبة مدى سلامة الحكم ومدى تأسيسه، ومدى قيامه على أسباب معقولة.

وقال المحامي أن موكله زعلان عبد الغني منذ بداية المشوار وهو يؤكد بأنه لا علاقة له بالصفقات ولا بالملحقات، وكل ما قام به كوالي أو وزير هو من صميم صلاحيته.

كما استشهد المحامي في هذا الصدد ب17 وثيقة المتعلقة بشقين-حسبه- الأولى بشركة” ايتو” بوهران أما الثانية تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنقل الحضري وشبه الحضري “ايتوزا” بالعاصمة.

متساءلا في هذا الصدد بالقول “هل الارساليات التي بعث بها موكله انذاك يترتب عنها أثر، ام هي مجرد اجراء تتعلق باعمال تحضيرية سابقة للصفقة”.

منبها ان الحكم الذي نطقت به محكمة سيدي امحمد سليم لتقديرها الوقائع وتسبيب الحكم في نص الصفحات، كما انه لم يثبت لقاضي التحقيق أي اخلال بالقانون.

فأمر الإحالة يضيف المحامي برأه كما أن الوثائق برأته ملتمسا المحامي من المحكمة اخيرا تأييد الحكم المستأتف.