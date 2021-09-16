دفاع المتهم شريط فؤاد مدير اقامة الميثاق: “رئاسة الجمهورية هي التي وافقت على إتفاقية المطار الجديد فبأي حق تم متابعة موكلي..؟”

استهل محامي المتهم غير الموقوف شريط فؤاد، مدير إقامة الميثاق سابقا، عن أسباب وخلفيات متابعة قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد لموكله. ونسب تهما اليه على أساس أنه منح للسيد ملزي عبد الحميد منافع غير مستحقة..

وتابع الدفاع أن موكله كان شاهدا منذ 2019 من التحقيق الذي تم على مستوى المحكمة العليا إلى غاية جوان متسائلا :” فهل يا ترى قاضي المحكمة العليا لم يقدر الوقائع، وقاضي الاقطاب استدرك الخطأ”.

وأكد ذات المتحدث لهيئة المحكمة انه قبل تعيين موكله شريط فؤاد كمنتدب لتسيير اقامة الميثاق، نهاية 2013. قررت رئاسة الجمهورية ترميم اقامة الميثاق وخصصت 600 مليار سنتيم كغلاف مالي، واختارت شركة برتغالية.. لكن الأشغال لم تنطلق. وعليه رئاسة الجمهورية في 21 نوفمبر 2017 ، وعن طريق الأمين العام للرئاسة. قررت الإتصال بمؤسسة عمومية نظرا للخبرة التي عمرها23 سنة، في إنجاز كبريات المشاريع الا وهي مؤسسة الاستثمارالفندقي.

مضيفا في ذات السياق ان الأمين العام برئاسة الجمهوريه نصب لجنة متكونة من مدير عام، واطارين من الرئاسة. وبعد دراسة الاتفاقية تم اقتراح بنودا أخرى التي تعطي لاقامة الميثاق .

مستفسرا الدفاع :” اذن الاتفاقية تمت على مستوى رئاسة الجمهورية وأرسلت إلى مؤسسة عمومية وفي كل هذه المراحل موكلي لم يكن حاضرا بها. إلى غاية قيامه بالتوقيع طبقا للنظام الداخلي للميثاق.

وواصل المتحدث، وخلال عرض الاتفاقية على مجلس الرقابة الذي يضم ممثل وزير المالية، ممثلين من رئاسة الجمهوريه وممثل وزير السياحة، وبعد الدراسة صدرت لائحة ترخص لمشكله شريط الامضاء علي الاتفاقية، والتي برمتها تم الموافقة عليها على مستوى رئاسة الجمهورية.

موجها المحامي تساؤلات لهيئة المحكمة، عن أي حق اليوم تم متابعة موكله، بتهمة ابرام اتفاقيه مخالفة للتشريع العام. وتابع محامي المتهم شريط فؤاد،ان قاضي التحقيق لم يصب في هذه المتابعة التي تعتبر غير مؤسسة قانونا، وأركان الجريمة غير متوفرة على الإطلاق.

وتساءل الدفاع عن ماذا منح موكله للمتهم عبد الحميد ملزي؟؟، واي منفعة كل هذا.

مضيفا ان الطرف المدني لإدارة اقامة الدولة، قال ان الاتفاقية تمت وفقا للقانون، وبالتالي هذه التصريحات تسقط كل التهم في حق موكله، ملتمسا في الأخير تبرئة ذمة شريط فؤاد من راوبط التهمة المنسوبة اليه

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