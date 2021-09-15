 دفاع المتهم وليد ملزي:” موكلي وليد لا يقرب حميد ملزي وتشابه اللقبين دمر حياته”

تهكم محامي المتهم غير الموقوف وليد ملزي، وهو يخوض مرافعته أمام هيئة المحكمة، عن إجراءات متابعة موكله. على أساس أن الأخير هو من أقارب المتهم عبد الحميد ملزي بصفته مدير إقامة الدولة “موريتي”.

وقال المحامي إن موكله لا يتعد أن يكون فلاحا بسيطا، استفاد من قطعتين أرضيتن، لأجل التشجير. وتابع دفاع المتهم “ما أتت به الضبيطية من وقائع بخصوص المتهم وليد ملزي ، ليس أبدا بالحقيقة”.

وأشار الدفاع إلى “أن موكله قدم ملفا، يثبت أنه تحصل على مشاريعه قانونيا، ولم يطلب وساطة من ملزي، تزعما بأنه يقربه”. تابعا “أن عبد الحميد له علاقات مقربة من الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك”.

وأشار، الدفاع إلى أن موكله عان الأمرين وهو يراوح مكانه في السجن. و”لم “يربح” من لقب ” ملزي” سوى تطليقه من طرف زوجته، وتدمير حياته”.

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