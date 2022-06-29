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قناة النهار

دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات

بقلم قناة النهار
دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات
صورة مركبة
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دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات

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رابط دائم : https://nhar.tv/wu3hY
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