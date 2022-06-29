قناة النهار دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات بقلم قناة النهار نشر في 29 جوان 2022 - 10:35 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 15 0 دفاع: تسليم 562 مركبة نفعية ورباعية الدفع لفائدة عدة قطاعات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wu3hY اقرأ أيضا طالع هابط: قناة الصرف الصحي تصب في شاطىء ميرامار بالعاصمة والناس تعوم نورمال قناة النهار 14 جوان قوجيل: السيناتور من حقو يتقابل مع أي وزير وحنا نحدد الموعد والموضوع قناة النهار 29 جوان "محافظ الألعاب المتوسطية :" ديجي سنايك مايقدرش يقوم بالإفتتاح في وهران قناة النهار 11 جوان الشيخ النوي: سكنات في سيدي عبد الله واجدين ما حبوش يمدوهم حتى تدخل الوالي ووزير الموارد المائية قناة النهار 23 جوان "والد المترشحة المقصية بسطيف :" بنتي راحلها الباك وراهي في المستشفى قناة النهار 16 جوان المديرة العامة للضرائب: سيكون هناك تقليص ضريبي للأجراء لتعزيز القدرة الشرائية قناة النهار 13 جوان صريح جدا: معرض الجزائر الدولي.. جزائريون يشجعون المنتوج المحلي قناة النهار 18 جوان بالفيديو.. إقصاء مترشحة من شهادة البكالوريا يتسبب في تدهور حالتها الصحية المجتمع 16 جوان تيبازة: حورية البحر تصنع الحدث في افتتاح موسم الإصطياف بشاطئ شنوة قناة النهار 17 جوان والدة الممرضة المقتولة: بنتي تاع خير وكامل الناس يعرفوها.. غدروها قناة النهار 28 جوان