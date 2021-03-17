دفاع: توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية وكشف 4 مخابئ وتدمير 3 قنابل بـ 5 ولايات

نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 مارس 2021، عديد العمليات.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تبسة وتيسمسيلت.

في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى بميلة 4 مخابئ للجماعات الإرهابية، تحوي قنبلة تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة (99 طلقة).

بالإضافة الى ومواد كيماوية ومعدات تدخل في صناعة المتفجرات، ومواد غذائية.

وفي نفس السياق، تم تدمير3 قنابل تقليدية الصنع بكل من المدية وجيجل.

فيما تم كشف مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة بإن أميناس.