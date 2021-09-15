دفاع: توقيف 4 عناصر دعم للإرهاب وحجز “زطلة” و”كوكايين” في الحدود المغربية

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 سبتمبر2021 عديد العمليات. التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 4 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

كما أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة. محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب. تقدر بـ12 قنطارا و63 كيلوغرام من الكيف المعالج، و500 غرام من الكوكايين.

في حين تم توقيف 15 تاجر مخدرات وحجز 19471 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت 163 شخصا.

وضبطت 5 مركبات و125 مولدا كهربائيا و92 مطرقة ضغط. وكميات من المتفجرات ومعدات التفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 7 قناطير من خليط خام الذهب والحجارة و1,25 طن من المواد الغذائية. في حين تم حجز 3 بنادق صيد و51 قنطار من مادة التبغ بكل من باتنة وسطيف والوادي وبسكرة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 16523 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وجانت وتمنراست.