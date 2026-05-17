دفاع: توقيف 5 أشخاص وحجز أكثر من قنطار “كيف” وقرابة 240 ألف قرص صاروخ

تمكن يوم أمس السبت، أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس بالناحية العسكرية الثانية من توقيف 5 أشخاص. وحجز أكثر من 1 قنطار و 68 كغ من الكيف المعالج على متن شاحنة. -حسب بيان وزارة الدفاع-.

فيما تمكنت -حسب بيان وزارة الدفاع-، مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العسكري بشار بالناحية العسكرية الثالثة. من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة تقدر بـ 238506 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وتأتي هذه العمليات لتؤكد مرة أخرى تجند وحدات الجيش الوطني الشعبي بكل مكوناته للتصدي لكل المحاولات الهادفة للمساس بأمن وسلامة المواطن.

