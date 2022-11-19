دفاع: جريمة جمال بن اسماعين قضية 40 مليون جزائري.. فلا داع للانكار

رافعت شركة اتصالات الجزائر لولاية تيزي وزو، أمام هيئة محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، اليوم السبت. بعد الاضرار التي لحقت بها جراء الجريمة الفظيعة التي عرفتها ولاية تيزي وزو، وقال دفاع الطرف المدني في قضية جمال بن اسماعين أن شركتهم. هي شركة تجارية ذات همة مالية منفصلة ليس لها علاقة بالخزينة العمومية وكل الأضرار. التي تصيبها تقتطع من خزينتها الخاصة معتبرا ان الافعال ثابتة في قضية الحال ملتمسا من المحكمة قبول تأسسيها كطرف مدني.

كما التمست الوكيل القضائي للخزينة العمومية نفس الطلبات، معتبرة ان الخسائر التي لحقت بها جسيمة. جراء الافعال البشعة المرتكبة بولاية تيزي وزو، على غرار الحرائق التي أتت على الاخضر اليابس. معتبرة أن ما فعله المتهمون في حق الضحية ذنب لا يغتفر، خاصة ما بادر من المتهمة “نبيلة”. التي كانت تحرض على ذبح الضحية مرارا وتكرارا. وهو جثة هامدة ملقاة وسط ساحة المدينة. ملتمسة في الاخير قبولها التأسس كطرف مدني. مع تقديم الطلبات خلال الفصل في الدعوى المدنية .

من جهته اتجهت الانظار بالجلسة الى مرافعة دفاع الطرف المدني المتأسس في حق الضحية جمال بن اسماعين. في غياب والده وأفراد عائلته. مستهلا المرافعة بالترحم على روح الفقيد جمال بن اسماعين. معبرا في بادئ مرافعته ان قضية جمال بن سماعين قضية 40 مليون جزائري.

كما وصف الدفاع الجريمة بالبشعة التي لا يقبل أن يرتكبها حتى صهيوني، خاصة وأن الفيديوهات بالجلسة أثبتت تورط المتهمين صوتا وصورة، وبالمقابل سبق وأن أنكروا التهم والوقائع جملة وتفصيلا.

وقال المحامي أن الفيديوهات أظهرت المتهمين بوجوههم، والذين باشروا في الجريمة بدءا من تخريب السيارة من نوع كليو كومبيس، وتهريب سائقها فكير الياس الذي نجا من الموت باعجوبة لولا تدخل رجال الشرطة، متساءلا المحامي من هو الفاعل اذا كان هؤلاء المتهمين ينكرون افعالهم، مدعين بالجلسة بأن سيارة مشبوهة بدون ترقيم كانت تقل ثلاث أشخاص يقومون بحرق الغابات.