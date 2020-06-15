دفاع: حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من حجز 5 قناطير و7 كلغ من الكيف المعالج بمنطقة بني ونيف الحدودية ببشار.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين في بيان لها، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بتلمسان، تمكنت من توقيف تاجر مخدرات وضبطت 99 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أوقفت مفارز مشتركة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، بكل من بسكرة بالناحية العسكرية الرابعة وقالمة بالناحية العسكرية الخامسة، ثلاثة تجار مخدرات وحجزت 7110 قرص مهلوس.

واضاف ذات البيان أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بتمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، اوقفت 18 شخصا وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و1 طنا من المواد الغذائية بالإضافة إلى 23 مولد كهربائي و23 مطرقة ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب.