دفاع.. حجز أكثر من 16 كيلوغرام من الكوكايين وتوقيف 21 تاجر مخدرات

تمنكت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي من توقيف 21 تاجر مخدرات وحجز أكثر من 16 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، فإن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة تمكنت من توقيف 21 تاجر مخدرات.

وحجز كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ10 قناطير و65 كيلوغرام و16.044 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وحسب ذات الوزارة فإن، العمليات التي تمت خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر 2020، تمكنت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتندوف من توقيف تاجري مخدرات، بحوزتهما 16.044 كيلوغرام من مادة الكوكايين و183377 قرص مهلوس.

في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بالنعامة ستة تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 636 كيلوغرام.

كما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود

وحراس السواحل 13تجار مخدرات.

وحجزت 429 كيلوغرام من الكيف المعالج و3064 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من مستغانم وتلمسان ووهران وعين تموشنت وبجاية وبسكرة وإن أمناس وبشار وباتنة.

من جهتها أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج

باجي مختار وتندوف وجانت، 80 شخصا وحجزت 9 شاحنات و29 مركبة رباعية الدفع و90

مولدا كهربائيا و78 مطرقة ضغط و5 أجهزة كشف عن المعادن و268 كيس من خليط خام الذهب

والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 124 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني 48 شخصا وحجزت 9 بنادق صيد و1511 خرطوشة و134033 وحدة من الألعاب النارية و2268 وحدة من مختلف المشروبات وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف وخنشلة وباتنة وميلة والمسيلة وبسكرة والوادي ووهران وجانت.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 38066 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير

شرعية وإنقاذ 560 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران

وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وبومرداس والشلف الجزائر وتيبازة وعنابة وسكيكدة والطارف، فيما تم توقيف 43 مهاجرا.