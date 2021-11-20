 دفاع زوجة هامل.. “موكلتي عانت من أجل تربية أبنائها الذين هم اليوم جماعة أشرار”

استهل محامي المتهمة “ع.سليمة” مرافعته أمام هيئة المجلس، أن موكلته توبعت في هذه القضية، بسبب أنها زوجة عبد الغني هامل. مضيفا أن المتهمة سليمة تملك شقة بولاية سطيف، وخلال التحقيق تعرضت للمساءلة عنها بخصوص ثمنها. “رغم تأكيدها بأن الشقة تعود لوالدتها رحيمة عناني، وأنها كسبتها سنة 2004، قبل صدور قانون الفساد” –يضيف المحامي-.

وقال دفاع زوجة هامل،أن المحل الذي ذكر بالتحقيق أن العدد 9 محلات بأولاد فايت،كانت بصدد إنشاء روضة للأطفال،بصفتها مربية أجيال. كما قيل في التحقيق أن ابنها مراد لجأ إلى مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري رحايمية محمد،وهذا لم يحدث أصلا.

كما وصف المحامي زوجة هامل، بـ”خنساء الجزائر”، كونها عانت لأجل تربية أبنائها كثيرا. وسهرت الليالي لأجلهم، فمنذ متى أصبحت العائلة جماعة إجرامية –متسائلا-.

ملتمسا في الأخير الدفاع إفادة موكلته بالبراءة التامة، “كون الناس تدرك أتم الدراية أن هامل نزيه، وذنبه قال كلمة حق. وبالعودة إلى أمر الإحالة، ذكر المحامي الشاهدة “ش.سهام” والتي بسببها تم متابعة زوجة هامل، على أساس أنها استفادت من المحلات. بتخفيض سعرها إلى 22 ألف دينار للمتر الواحد، ملتمسا رفع الحجز عن ممتلكاتها، والرقابة القضائية، ورفع اليد عن حساباتها البنكية.

واستأنف الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، لليوم الثالث على التوالي محاكمة المتهم عبد الغني هامل، المدير العام السابق للأمن الوطني. كما يتابع هامل رفقة أفراد من عائلته ويتعلق الأمر بزوجته “سليمة”، وأبنائهما ”مراد، أميار، شفيق وشاهيناز“.

كما يتابع في القضية أيضا، إلى جانب هامل وعائلته، وزراء ومسؤولين سابقين، أبرزهم الوزير السابق، المتهم الموقوف “عبد الغني زعلان”. وهذا بصفته والي وهران خلال ارتكاب الوقائع.

وشملت المتابعة القضائية أيضا، والي تيبازة السابق “موسى غلاي “، وعبد المالك بوضياف بصفته والي تلمسان سابقا. على غرار المتهم الموقوف بسجن البويرة ” محمد رحايمية ” مدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي سابقا.

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