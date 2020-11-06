دفاع شبيبة القبائل يثير قلق الزلفاني

الرياضة
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دفاع شبيبة القبائل يثير قلق الزلفاني
بقلم كريم تيغرمت

إعترف يامن الزلفاني مدرب شبيبة القبائل، عن شعوره بالقلق بخصوص دفاع فريقه الذي تلقى عديد الأهداف في المباريات الودية التحضيرية.

وصرح يامن الزلفاني، عقب الخسارة التي تلقاها فريقه أمس الخميس، أمام نصر حسين داي (2-1)، ضمن الدورة الودية “إسماعيل خاباطو”.

“صحيح أننا تلقينا هدفين في هذه المباراة، وهذا يقلقني، لكن لازال أمامنا أكثر من 20 يوما لتصحيح الأخطاء”.

وأضاف: “فريقنا يتكون من لاعبين شبان، الذين يعملون بوتيرة تصاعدية، ومباراة النصرية، كانت فرصة لتقييم أدائهم”.

وتابع يامن الزلفاني: “لدينا ثقة في المجموعة الشابة التي نملكها حاليا، وبإمكاننا فرض منطقنا في بطولة الموسم الجديد”.


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