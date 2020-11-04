دفاع.. ضبط أزيد من 700 كلغ من الكيف المعالج وتوقيف 8 تجار مخدرات

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 8 تجار مخدرات وضبط كميات من الكيف المعالج.

وحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، خلال نشرها للحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة من 28 أكتوبر إلى 03 نوفمبر 2020، فإن مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل ومصالح الجمارك أوقفت 8 تجار مخدرات.

وضبطت كميات من الكيف المعالج تُقدر بـ 755.57 كيلوغرام خلال عمليات متفرقة.

وفي هذا الصدد، أوقف حرس السواحل بالغزوات تاجري مخدرات بحوزتهما 485 كيلوغرام من الكيف المعالج.

وضبطت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي 142 كيلوغرام من نفس المادة ببشار.

في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني بالتنسيق مع حراس الحدود بتلمسان ومستغانم تاجري مخدرات وحجزوا 66.15 كيلوغرام من نفس المادة.

كما ضبط حرس السواحل بعين تموشنت ووهران 62.42 كيلوغراما من الكيف المعالج.

وفي نفس السياق، تم توقيف 4 تجار مخدرات وحجز 300201 قرص مهلوس و4 مركبات في عمليات أخرى متفرقة بكل من ورڨلة وميلة وأم البواقي وباتنة وسوق أهراس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار، 65 شخصا وحجزت 10 مركبات و15 مولد كهربائي و 9مطارق ضغط و3 أجهزة كشف عن المعادن و368 كيس من خليط خام الذهب والحجارة وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 2.137 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني 11 أشخاص وحجزت 5 بنادق صيد و3196 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد و58223 وحدة من الألعاب النارية و4246 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عديد العمليات المتفرقة بكل من بكل من سطيف وبسكرة وورقلة وباتنة والأغواط والمدية والوادي وأم البواقي وجانت وتيارت.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 9088 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 935 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت والجزائر وتيبازة وبومرداس والشلف ومستغانم والطارف وعنابة.

فيما تم توقيف 36 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة وغيليزان.