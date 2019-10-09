دفاع: علاقة الشعب بجيشه ستبقى شوكة في حلق دعاة الفتنة

قالت وزارة الدفاع الوطني، أن مصلحة الوطن، تفرض في مثل هذه الظروف تجند الشعب بأسره.

وأوضحت، وزارة الدفاع، في افتتاحية مجلة الجيش، أن العلاقة التي تجمع الشعب بجيشه ستبقى شوكة بحلق دعاة الفتنة.

وجاء بالكلمة “شعبنا يدرك يقينا أن تشبث المؤسسة العسكرية بموقفها الوطني،هو نابع فقط من حرصها على تغليب المصلحة العليا للوطن”.

تابعا “ان مصلحة الوطن تفرض بمثل هذه الظروف أن يتجند الشعب بأسره وراء هذا المسعى الوطني”.

وأضافت الافتتاحية، أن بقاء موقف الجيش بمرافقة الشعب، كابوسا يزعج الواهمين بالجزائر على مقاسهم.

وذكرت المجلة “نقول أن العلاقة التي تجمع الشعب بجيشه ستبقى شوكة في حلق دعاة الفتنة”.

“وسيبقى موقف الجيش بمرافقته كابوسا يزعج سبات الحالمين الواهمين بجزائر على مقاسهم يحرفون تاريخها وينهبون خيراتها…فلقد سقطت الأقنعة”.