دفاع “علي حداد” يفجر قنبلة داخل المحكمة

وصف دفاع المتهم الموقوف “علي حداد”، “لخضاري نذير” محاكمة اليوم بالغريبة، وهو يدافع لصالح موكله المتابع في قضية الحال. قائلا إن الغرابة تكمن أننا أمام محكمة الجنايات دون مجرمين، ليعلق بالقول “لكن لازلنا متفائلين عسى أن ترجع الأمور لنصابها”.

وخاطب الأستاذ المحكمة، أن المسؤولية اليوم تقع على عاتق القضاة الذين ضمن التشكيلة، ليحكموا بالعدل والإنصاف. تابعا “وليس بالقانون فقط، خاصة والمحاكمة تعد سابقة، لمثول قضاة للمحاكمة”.

وتابع ذات المتحدث، أن علي حداد، توبع على أساس واقعتين الأولى تتعلق بواقعة اتحاد العاصمة والثانية واقعة .beur tv. متسائلا في ذات السياق: “فيا ترى النيابة التي التمست 7 سنوات بحق موكلي هل اطلعت على الملف،وعلمت مآل تلك القضايا.؟”.

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واستغرب الدفاع عن مساءلة السعيد، إن كان قد تدخل لصالح موكله، بقضية اتحاد العاصمة التي فصلت فيها محكمة باب الوادي. مشهرا وثيقة “حكم قضائي” توضح قرار رئيس الغرفة بالمحكمة الإدارية، “منصوري حكيم” بحق الأطراف “ش.بوعلام”، “زروق.ف”، ضد “زروق عليق”. ليقول الدفاع أن الوثيقة جلبها حتى لا يتم تغليط هيئة محكمة الجنايات التي لم تكن على اطلاع بالوثيقة،لعدم تمكينها منها.

وكشف المحامي، أن الصحافة تعرضت كثيرا لقضية beur tv، وعلقت عليها مطولا بعدة مقالات، بسبب محاولة سحب الاعتماد لمالك القناة. وعليه سارت القضية ودخلت أروقة المحاكم، بعدما وجد المعني صعوبات للبث من الخارج. وخلالها رئيس المحكمة طالب هيئة الدفاع بوثيقة من وزارة الاتصال، للفصل في الملف.

لتبقى القضية في المداولة إلى تاريخ لاحق متسائلا المحامي لخضاري، أين هو التدخل هنا وأي تعليمات كانت لصالح علي حداد. والقضية تم الفصل فيها بتاريخ 25 ديسمبر بالرفض من حيث الشكل.

ليقول المحامي، أن في هذه الواقعة، ورطوا مستشار الرئاسة حبة العقبي. الذي كشف بعظمة لسانه أن تلقى رسالة فحاول إيصاله للسعيد بوتفليقة كإجراء عادي.

ورمى المحامي اللوم، على جر موكله ومن معه إلى المتابعة القضائية في ملف فارغ، واصفا ما حدث بالانحراف الخطير. ملتمسا من المحكمة ان تفصل في القضية بالحق والعدل، كون الواقعة غير موجودة أصلا.

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