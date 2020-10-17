دفاع عولمي : موكلنا أدين على أساس 18 مقرر تقني مزَور والحكم تم ربطه بعلاقة مشبوهة مع بوشوارب

شرع دفاع رجل الأعمال ومالك مجمع سوفاك المتهم، مراد عولمي، في المرافعات لصالح موكلهم.

المحامي بوروشة دفاع المتهم مراد عولمي: سيدي الرئيس موكلي مدان بـ10سنوات سجنا نافذا هذه عقوبة قاسية بل وقاسية جدا.

دفاع عولمي: موكلي لم يعجبه الحكم فاستأنفه، في الملف لا يوجد فيه أي دليل، سبق سيدي الرئيس وللمجلس الموقر ان قدمنا دفع أولي بالتزوير على أساس أن هناك وثائق ألا وهي 18 مقررا تقنيا لا أثر لها في الملف.

دفاع عولمي: في اليوم الأول للمحاكمة طلب منا البحث مجددا، لكن نفس النتيجة.

دفاع عولمي: سيدي الرئيس قاضي الدرجة الأولى بنى الحكم حكمه للجنحة الأولى، والتي تمت إدانته بها وهي جنحة التحريض على أساس أن مراد عولمي يستغل علاقة مشبوهة هذا حسب قناعة المحكمة التي بنت حكمها على 3 عناصر.

– أولا أن مقرر الاعتماد 41 لسنة 2011 يسمح له بالتسويق فقط وليس له الحق في الاستيراد.

– ثانيا مادام موكلي ليس له الحق في الاستيراد لا يستفيد من أحكام المالية 54 لسنة 2014 التي تلزم كل الوكلاء بمزاولة نشاط صناعي أو شبه صناعي.

3على حسب قناعة المحكمة دوما تربط وتحاول في كل مرة ربط لجوء موكلي مراد عولمي إلى علاقة مشبوهة وتحاول ربطه بالوزير الفار عبد السلام بوشوارب الذي ليس له اي علاقة به.

دفاع عولمي: موكلي احترم كل الإجراءات القانونيية واتبع كل الإجراءات التي عمل بها “رونو” “ما حبش يتفلسف”، رونو التي ليس متابعة في هذه الملفات.

دفاع عولمي: الوثيقة التي أرسلها أحمد أويحيى والتي تخص جدول الأعمال لم يخص بها سوفاك فقط، بل تخص عدة شركات، والمقرر صدر في 11جويلية 2017 اي قبل ايام من صدور المرسوم التنفيذي 344-17 هذا المقرر التقني الذي لا محل له ولا وجود له أصلا.

دفاع عولمي: موكلي راسل وزير الصناعة بوشوارب لكن دون رد، ولما عين يوسفي طرح الإشكال أمام الوزير الأول وأخبرهم أن القانون يخول له من الاستفادة من الصيغة، الا أنه بدون جدوى أحمد أويحيى لم يرد.