دفاع غول يطالب بإحضار الأخوين بوتفليقة للشهادة.. ووكيل الجمهورية يرد

تساءل ممثل النيابة العامة بمحكمة سيدي امحمد خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال علي حداد، حول عدم وضع طلب دفاع المتهمين لطبات إشهاد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ووشقيقه السعيد قبل بدء المحاكمة.

وقال وكيل الجمهورية خلال مجريات المحاكمة بصريح العبارة “أنا استغرب اليوم بخصوص طلبات الدفاع على استخراج السعيد بوتفليقة و شهادة عبد العزيز بوتفليقة، لماذا لم تكن تلك الطلبات قبل بداية المحاكمة لماذا تركتموها في المرافعة.

وجاء رد فعل وكيل الجمهورية خلال الطلب الذي رفع الدفاع للمحكمة من أجل جلب الأخوين سعيد بوتفليقة والرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة للشهادة في أحد اكبر الملفات التي تعالجها محكمة سيدي امحمد.

من جهته قال المحامي زقير مراد، عضو هيئة دفاع عمار غول “في المحاكمة السابقة بمجرد ذكر السعيد بوتفليقة لماذا لا يتم احضار المواطن عبد العزيز بوتفليقة لمواجهة المتهمين.

أما عضو هيئة دفاع عمار غول الاستاذ بوطالبي زيان، فقد قال “فيما يخص تبديد أموال عمومية الأموال لم يمسها موكلي العمل الذي قام به موكلي خدمة للوطن وكان كسب الخزينة أموال باهضة، وبخصوص استغلال الوظيفة موكلي عمل بكل موضو عية وبكل إخلاص للوطن و الأفعال المتابع لها موكلي أفعال تسيير الحكومة و لهذا نلتمس البراءة لموكلي”.

وأضاف عضو هيئة دفاع نفس المتهم “تهيئة المطار جاء في تقرير الخبرة كان فيها أمر من الرئيس بفتح المطار في أقرب وقت وللمجلس الوزاري، أمر بفتح المطار على جناح السرعة وكان الوزير أمر مدير الأشغال العمومية التكفل بذلك ولم يكلفه باختيار شركة حداد وتم اختيارها لأنها المؤسسة المؤهلة”.

وأكد ذات المحام على أن الأفعال المتابع بها موكله أفعال تسيير الحكومة والجميع كانت تندرج في إطار برنامج رئيس الجمهورية.