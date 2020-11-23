دفاع لوح والسعيد بوتفليقة يطعن في قرار تكييف قضية التأثير على العدالة على أساس جناية

قررت هيئة دفاع وزير العدل الأسبق لوح ومستشار الرئيس السابق وشقيقه السعيد بوتفليقة الطعن في قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر والذي كيف التهم الموجهة إليهم في قضية التأثير على قرارات العدالة على أساس جناية.

ويتابع لوح في القضية رفقة سبعة قضاة آخرين، بالإضافة السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق و المفتش العام السابق لوزارة العدل وكل من علي حداد ومحي الدين طحكوت و زوجة شكيب خليل وإبنائه.

ووجهت لطيب لوح جناية سوء استغلال الوظيفة والتحريض على التحيّز والتزوير في محررات رسمية و التأثير على قرارات العدالة.