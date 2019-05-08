دفاع: “هناك أبواق تحاول عبثا دفع الجيش للتدخل في السياسة للذهاب لفترة إنتقالية على مقاسهم”

قالت وزارة الدفاع الوطني الأبواق التي طالبت بتدخل الجيش في السياسة خلال عشريات سابقة هي نفسها من تحاول عبثا اليوم دفع الجيش للتدخل في السياسة.

وأفاد الجيش في بيان له اليوم الأربعاء، أن هذه الأبواق تحاول عبثا من خلال رسائل مفتوحة وآراء تنشر في بعض الصحف، الذهاب لفترة إنتقالية على مقاسهم.

وأضاف البيان ” المخطط الدنيئ الذي تحاول بيادق تنفيذه بالوكالة تفطن له الشعب الجزائري، وعرابو المخطط يستعملون قنوات إعلامية معينة ووسائل التواصل الاجتماعي لتنفيذ أجندات مشبوهة”.

وأورد “هؤلاء يحاولون السطو على حراك الشعب السلمي، حيث ركبوا الموج عبر السعي لفرض أنفسهم كناطقين باسم الشعب”.