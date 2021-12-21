دفتر التلقيح إجباري للأساتذة معدي أسئلة “البيام” و”الباك”

ألزم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية الأساتذة المعنيين بإعداد اسئلة امتحان الباك والبيام بتوفرهم على دفتر صحي يثبت تلقيهم للقاح كورونا قبل الدخول لمركز إعداد الأسئلة بداية من شهر ماي القادم.

وفي هذا الصدد امر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني بالشروع في اعداد القوائم الاسمية الخاصة بالاساتذة الذين سيقومون باعداد أسئلة امتحانات نهاية السنة الدراسية “باك بيام” مع بداية الفصل الثاني.

وحسب مصدر عليم فان الوزير امر على ضرورة اختيار الاساتذة الاكفاء والشروع في العملية بداية من الأسبوع القادم. وذلك لكي يتسنى للديوان من ضبط أموره من خلال تحديد قائمة احتياطية بداية شهر ماي في حال حدث مكروه او عارض مرضي لاحد الاساتذة الذي تم اختيارهم وهذا قصد تعويضه بالقائمة الاحتياطية.

واضاف المصدر بان الاساتذة المعنيين سيدخلون معسكر اعداد الاسئلة في الاسبوع الاول من شهر ماي. وهذا قصد الشروع في اعداد الاسئلة التي ستدخل في بنك المواضيع التي على اساسها يتم اختيار المواضيع عن طريق القرعة .

وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط على الاساتدة المكلفلين بعملية الصياغة. ومن اهم هذه الشروط التوقيع على تعهد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لاي كان حتى ولو كان زميلا له. اضافة الى ضرورة التلقيح وهذا تخوفا من تفشي وباء كورونها وسط الاساتذة اثناء عمليه طبع وصياغة الاسئلة.

وللتذكير يقوم الأساتذة الذين يشترط فيهم توفّر خبرة تصل 10 سنوات بالنسبة لكل الأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج الأسئلة التي تتلاءم مع البرنامج الدراسي الذي تم تدريسه فعلا على مستوى المؤسسات التربوية من بنك الأسئلة. فيما تتم بعدها عملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة والتي سيمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.