دفتر التلقيح إجباري للأساتذة معدي أسئلة “البيام” و”الباك”
ألزم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ووزارة التربية الأساتذة المعنيين بإعداد اسئلة امتحان الباك والبيام بتوفرهم على دفتر صحي يثبت تلقيهم للقاح كورونا قبل الدخول لمركز إعداد الأسئلة بداية من شهر ماي القادم.
وفي هذا الصدد امر الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات مديري التربية الموزعين عبر التراب الوطني بالشروع في اعداد القوائم الاسمية الخاصة بالاساتذة الذين سيقومون باعداد أسئلة امتحانات نهاية السنة الدراسية “باك بيام” مع بداية الفصل الثاني.
وحسب مصدر عليم فان الوزير امر على ضرورة اختيار الاساتذة الاكفاء والشروع في العملية بداية من الأسبوع القادم. وذلك لكي يتسنى للديوان من ضبط أموره من خلال تحديد قائمة احتياطية بداية شهر ماي في حال حدث مكروه او عارض مرضي لاحد الاساتذة الذي تم اختيارهم وهذا قصد تعويضه بالقائمة الاحتياطية.
واضاف المصدر بان الاساتذة المعنيين سيدخلون معسكر اعداد الاسئلة في الاسبوع الاول من شهر ماي. وهذا قصد الشروع في اعداد الاسئلة التي ستدخل في بنك المواضيع التي على اساسها يتم اختيار المواضيع عن طريق القرعة .
وحددت وزارة التربية مجموعة من الشروط على الاساتدة المكلفلين بعملية الصياغة. ومن اهم هذه الشروط التوقيع على تعهد يضمن سرية المعلومات وعدم البوح بها لاي كان حتى ولو كان زميلا له. اضافة الى ضرورة التلقيح وهذا تخوفا من تفشي وباء كورونها وسط الاساتذة اثناء عمليه طبع وصياغة الاسئلة.
وللتذكير يقوم الأساتذة الذين يشترط فيهم توفّر خبرة تصل 10 سنوات بالنسبة لكل الأطوار التعليمية الثلاثة، باستخراج الأسئلة التي تتلاءم مع البرنامج الدراسي الذي تم تدريسه فعلا على مستوى المؤسسات التربوية من بنك الأسئلة. فيما تتم بعدها عملية القرعة التي على أساسها يتم اختيار المواضيع الخاصة بكل مادة والتي سيمتحن فيها التلاميذ خلال هذه السنة.
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هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية في بيان لها يوم 7 ديسمبر 2021، عن تعديل موعد عطلة الشتاء. وذلك من الخميس 9 ديسمبر إلى السبت 1 جانفي 2021.
كما يشمل هذا التعديل في موعد العطلة الأطوار الثلاثة بكل المناطق والولايات.
وأوضح بيان الوزارة، إن الأساتذة وموظفي إدارة المؤسسات التربوية سيواصلون العمل بين 12 إلى 16 ديسمبر.
كما أن مواصلة العمل تخصص لإنجاز الأعمال المرتبطة بنهاية الفصل الأول، مثل تصحيح أوراق الاختيار وعقد مجالس الأقسام وحجز العلامات في الأرضية الرقمية إلى غاية الانتهاء منها.
ومن جهة أخرى، قررت الوزارة تنظيم يوم مفتوح لاستقبال أولياء التلاميذ وتسليمهم كشوف العلامات الخاصة بأبنائهم.
موضحة أن اليوم المفتوح لاستقبال الأولياء يكون يوم الخميس 16 ديسمبر من التاسعة صباحا إلى 14.00.
كما أشار بيان الوزارة إلى تنظيم حملة تلقيح واسعة ومكثفة على مستوى كل المؤسسات التعليمية بالأطوار الثلاثة ضد فيروس كورونا.
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