دفتر شروط السيارات: وزير الصناعة يكشف الجديد

قال وزير الصناعة احمد زغدار، اليوم الاثنين، إن هناك لجنة تقوم بإعداد خطة استراتيجية بخصوص دفتر شروط السيارات. كما أشار إلى أن الاستراتيجية تكون واضحة،حسب أوامر رئيس الجمهورية ومبنية على صناعة حقيقية فعلية حتى “لا نبقى في الاستيراد”.

وأعطى وزير الصناعة، مثالا “أمس أكبر مجمع في اسبانيا تم اغلاقه”ّ. كما تابع “نحن نسعى لأن تكون لدينا صناعة حقيقية فعلية”.

في حين، أكد وزير الصناعة، أن اللجنة التي تم تنصيبها تدرس الاستراتيجية بكل جدية. تابعا “سوف نقدم اعلان فيما يخص استراتيجية تصنيع السيارات وكذلك دفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة. كما أضاف “لأن حتى وزارة النقل تحتاج إلى حظيرة ووسائل”. مضيفا “فنسعى الى تحقيقها في أقرب الآجال”.

وكان وزير الصناعة قد طمأن في وقت سابق، أن سنة 2022 ستكون سنة الإفراج عن ملف إستيراد السيارات. وأكد الوزير ان منح إعتمادات للوكلاء لإستيراد السيارات سيكون فوريا. وذلك لتبسيط الامور على المتعاملين وإزاحة العراقيل السابقة كالبيروقراطية.

وقال وزير الصناعة إن أكثر 66 متعامل وضع ملف تركيب السيارات لدى قطاعه منهم من حظي بالرفض ومنهم تم التحفظ. كما سيدرس دفتر شروط الجديد كل نوع على حدا عكس ما كان عليه في السابق. أين كانت الدفتر شامل كل المركبات سياحية حافلات وسيتم الإعلان عنه نهاية جانفي 2022. الذي سيكون أكثر مرونة مع المحافظة على نوعية السيارات .

كما كشف الوزير ان دفتر الشروط الجديد الذي يتم الإعلان عنه جانفي سيكون مبسطا مع تحديد شروط الإستيراد. مع أخد بعين الإعتبار خدمات ما بعد البيع وهذا وفقا لتهليمات رئيس الجمهورية.

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