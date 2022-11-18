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قناة النهار

دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة

بقلم قناة النهار
دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة
سيارات
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دفتر شروط تصنيع السيارات يؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة

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