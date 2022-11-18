قناة النهار دفتر شروط تصنيع السيارات يُؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة بقلم قناة النهار نشر في 18 نوفمبر 2022 - 15:29 سيارات شارك غرِّد أرسل 78 0 دفتر شروط تصنيع السيارات يؤسس لصناعة حقيقية بنسب إدماج معتبرة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/P4TwH اقرأ أيضا إبراهيم الشنوي يمـ.وت على الممثل "صالح أوقروت" ويقلده في أغنية "جا الماء نوض تعمر" قناة النهار 09 نوفمبر جزائريون: معرض خاص بعلم البصريات قناة النهار 14 نوفمبر طالع هابط: شاهد آخر خرجات والي ولاية تيارت وكيف تعامل مع مستثمر إستغل أرض فلاحية لبناء مصنع الأجر قناة النهار 10 نوفمبر الإقبال على المضادات الحيوية يرتفع بعد إنتشار موجة الزكام قناة النهار 12 نوفمبر تيبس أو جفاف كلي للأشجار... مرض يصيب أشجار البلوط الفليني بسبب الجفاف قناة النهار 11 نوفمبر الرئيس تبون: يتعين علينا التحرك في ظل عجز مجلس الأمن والأمم المتحدة والتمسك بمبادرة السلام العربية قناة النهار 01 نوفمبر مدرّب المنتخب المغربي يشيد ببلماضي.. هكذا ردّ عليه قناة النهار 13 نوفمبر القمة العربية: أشغال التحضير تتواصل.. اقتراحات وملفات هامة ستطرح على طاولة القادة قناة النهار 30 أكتوبر تحريات: مشاهد حقيقية وحصرية.. شاهدوا أغرب وأخطر طرق التهريب عبر المطارات الجزائرية قناة النهار 08 نوفمبر قناة النهار 15 نوفمبر