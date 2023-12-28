دفتر شروط جديد يحدد إجراءات الحفر وإعادة الطرق إلى حالتها بعد الأشغال

أكد وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم، أن القطاع بصدد إعداد مشروع دفتر شروط يتم من خلاله تحديد إجراءات الحفر اللازمة أثناء إنجاز الأشغال واعادة الطرق الى حالتها الاصلية بعد اتمام الأشغال.

وأضاف الوزير ان قطاعه يعمل وفي اطار تعديل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 2004 و المتعلق برخصة شبكة الطرق “على اعداد احكام تتعلق بشروط وكيفيات ايداع ودفع كفالة اعادة الملك العمومي للطرق الى حالته الاصلية” مؤكدا ان هذه الكفالة تبقى “ضمانا للدولة ضد كل حالات الحاق الضرر بالطريق”.

وأضاف رخروخ فيرده على سؤال للنائب زكرياء بدرون بان المصالح التقنية للولاية هي التي تحدد التقنيات المستعملة في الحفر او الشق لدى اجراء الاشغال لافتا الى ان اللجوء الى تقنية الحفر الافقي او الشق المجهري مثلا يأخذ في الاعتبار حالة الطرق و تصنيفها (طريق وطني، سيار، ولائي) وكذا سمك و عرض طبقة السير.

واكد الوزير انه على صاحب الرخصة فور انتهاء الاشغال رفع جميع الردوم و الاصلاح الفوري لكل الاضرار التي تكون قد لحقت بالطريق العمومي وملحقاته نتيجة للاشغال.