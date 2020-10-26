دفتر شروط لتنظيم شعبة تربية الدواجن قريبا

كشف الرئيس المدير العام للديوان الوطني لتغذية الأنعام وتربية الدواجن، أن مصالحه جهزت دفتر شروط موجه للمجلس الوطني متعدد المهن لتربية الدواجن.

وأفاد محمد بطراوي، أن دفتر الشروط من شأنه تنظيم هذه الشعبة قصد ضبط المهنة وتجنب المضاربة.

ولفت المتحدث إلى أن الديوان اتخذ عدة اجراءات للحد من استيراد الاعلاف عبر تحفيز الفلاحين لزراعة الذرة.

وعرفت زراعة الذرة، تراجعا في مساحتها المزروعة من 79 ألف هكتار العام الماضي إلى 8 آلاف هكتار هذا العام.

وفي السياق أشار بطراوي في تصريح للإذاعة الجزائرية، إلى أن هناك مشاريع لإنتاج الصوجا عبر اجراء عدة تجارب.

بالإضافة إلى محاولات الديوان لتعويضها،بمواد أخرى مثل “الكولزا” التي تدخل بتحويل الزيوت والتي سيشرع في زراعتها على مساحة 2000 هكتار.

من جهة اخرى، توقع بطراوي أن تنخفض فاتورة استيراد الأعلاف بـ20 بالمائة في 2020.

ويطمح الديوان إلى تخفيضها بـ50 بالمائة في آفاق 2024.