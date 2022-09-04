دفتر كريدي لمُروج مخدرات يفضحه أمام العدالة

عثرت مصالح الأمن بمقاطعة الدار البيضاء خلال تفتيش منزل احد الاشخاص المشتبه في تورطه في قضية ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على “دفتر كريدي”.

وسجل المشتبه فيه في الدفتر، ديون زبائنه من مستهلكي هاته الممنوعات. بالإضافة إلى كمية من المخدرات تقدر بـ81 غ وهي المحجوزات التي ورطت هذا الأخير في ملف حيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.

وجاءت متابعة المتهم المدعو” ع.محمد” أمام محكمة الدار البيضاء صبيحة اليوم الاحد. وذلك خلال معارضته للحكم الغيابي الصادر بحقه والقاضي بمعاقبته بعامين حبسا نافذة. مع 200 ألف دج غرامة مالية مع إصدار امر بالقبض ضده.

هذا الأخير حاول إنكار بشدة ما نسب إليه مؤكدا أنه مدمن مخدرات وان ما عثر عليه بعرفة نومه ببيته خلال تفتيشه موجه لاستهلاكه الشخصي.

غير أن القاضي واجهه بتصريحات سابقة لمتهمين آخرين كشفوا عن هويته كمروج مخدرات. وختمها بدفتر الكريدي الذي عثرت عليه خلال عملية التفتيش والذي دون فيها أسماء وديون زبائنه من مستهلكي المخدرات.

وأمام ما تقدم طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة بحقه مع 100 ألف دج غرامة مالية.