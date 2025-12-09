دفاع: 4 ارهابيين سلموا أنفسهم وتوقيف 211 تاجر مخدرات خلال شهر واحد

كشفت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة العملياتية لشهر نوفمبر 2025، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تمكنت مفارز للجيش الوطني من توقيف 211 تاجر مخدرات إضافة إلى تسليم 4 ارهابيين أنفسهم للسلطات العسكرية.

وحسب وزارة الدفاع الوطني تم خلال نفس الفترة توقيف 29 عنصر دعم للجماعات الإرهابية، و1737 شخصا في إطار التهريب والتنقيب غير الشرعي عن الذهب، بالإضافة إلى توقيف 1637 مهاجرا غير شرعيا من مختلف الجنسيات.

كما تم حجز 13 سلاح، ضبط في إطار مكافحة الارهاب، و46 أسلحة نارية.

وفي مجال مكافحة الاتجار بالمخدرات، تم حجز 26.20 قنطار كيف معالج، 5.75 كغ كوكايين، 2864083 قرص مهلوس.

وأشار المصدر نفسه، أنه تم حجز 266065 ل وقود، 689 مطرقة ضاغطة،1222 مولد كهربائي و104 عربة من مختلف الأصناف.

