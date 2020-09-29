دفعة ثانية من المساعدات الجزائرية للنيجر اثر الفيضانات الأخيرة

تم اليوم الثلاثاء، شحن الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية الموجهة الى النيجر، في إطار الحملة التضامنية اثر الفيضانات الأخيرة.

المساعدات تم شحنها على متن طائرتي شحن عسكرية، انطلاقا من القاعدة الجوية بوفاريك بالناحية العسكرية الأولى.

عملية الشحن، التي تمت تحت إشراف وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، تتمثل في خيم ومواد غذائية بحمولة إجمالية تقدر ب 105 طن، وهي مناسبة لتعزيز الروابط الإنسانية والأخوية بين الشعبين وتأكيدا لمبادئ الجزائر الثابتة في مد يد العون الى الأشقاء والأصدقاء في قارتنا الإفريقية.

وتجدر الإشارة أن طائرتي شحن عسكرية تابعيتين لقواتنا الجوية حطت صباح اليوم بمطار نيامي بالنيجر، على متنها الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية التي تم شحنها يوم أمس.