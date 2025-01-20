دفعة جديدة من ضباط الشرطة القضائية تؤدي اليمين القانونية

أدت صبيحة اليوم الاثنين، الدفعة الرابعة والثلاثون لضباط الشرطة القضائية المتكونة من مفتشي وحفاظ الشرطة، مراسم اليمين القانونية بمجلس قضاء سطيف.

هذا وأشرفت السلطات القضائية بمجلس قضاء سطيف بمعية ممثل عن المفتش الجهوي لشرطة الشرق بقسنطينة. على مراسم أداء اليمين القانونية لضباط الشرطة القضائية “دفعة 34”. الذين زاولوا تكوينا متخصصا بمدرسة تكوين ضباط الشرطة “أحمد لولو” بسطيف. شمل بالأساس، معارف قانونية وإجرائية أهلتهم لنيل صفة الضبطية القضائية.

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