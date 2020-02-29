دفعة من 99 ضابط شرطة قضائية تؤدي اليمين القانونية بالبليدة وعنابة

أدت صبيحة اليوم، الدفعة 26 من المفتشين الرئيسين للشرطة، اليمين القانونية بمجلس قضاء البليدة ومجلس قضاء عنابة.

وحسب بيان لذات المصالح الأمنية، حضر أداء اليمين، عدة إطارات سامية من العدالة والأمن الوطني.

وتتكون الدفعة من 99 مفتشا رئيسيا للشرطة، منهم 50 مفتش رئيسي للشرطة تلقوا تكوينهم النظري والتطبيقي بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني “عبد المجيد بوزبيد” الصومعة.

بالإضافة إلى 49 مفتش رئيسي للشرطة، من بينهم 5 إناث، تلقوا تكوينهم بمدرسة الشرطة الهادي خديري بعنابة.

كما تلقت الدفعة المتخرجة، تكوينا تخصصيا في مجال الشرطة القضائية، تناول مواضيع القانون الخاص والعام، والإجراءات الجزائية والشرطية، والقانون الإداري، والشرطة العلمية، ومكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية واحترام مبادئ حقوق الإنسان.

ويؤهل أداء اليمين القانونية وفق المادة 12 قانون الإجراءات الجزائية، المتكونين، من أداء مهامهم وممارسة صلاحياتهم بصفتهم ضباط الشرطة القضائية، ملتزمين باحترام القانون والسهر على حفظ الأمن وحماية المواطن.