دفع أجور عمال المؤسسات المتضررة من كورونا.. هذا ما وعد به رئيس الجمهورية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استعداده التام لمرافقة البنوك وبعض المؤسسات لدفع أجور العمال المتضررين من كورونا.

وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عقب لقاءه مع الرئيس تبون، “تناولنا مواضيع تهم الوطن منها الملفات الاقتصادية والاجتماعية”.

وأضاف “تكلمنا على ضرورة خلق مناخ ملائم لتحرير الطاقات والمبادرات للسماح للمسيرين والمتعاملين الاقتصاديين اعطاء وتيرة جديدة للتنمية والاقتصاد الوطني”.

وتابع “لاحظنا أن هناك نوع من الركود في الجانب الاقتصادي، ورأينا أن هناك بعض الملفات المعلقة في بعض المؤسسات والإدارات”.

ولهذا –يضيف لعباطشة- رأينا انه من الضروري إعطاء دفع جديد ووتيرة جديدة .

في الجانب الاجتماعي، قال لعباطشة “زيادة على تراكمات العشرية السابقة، شهدنا سنة بيضاء جراء شل قطاعات ونشاطات اقتصادية خلال كورونا”.

وأكد أنه بفضل المجهودات الجبارة، تمت حماية مناصب العمل والشركات الاقتصادية.

لكن في نفس الوقت، تخلفت بعض الشركات، وفُقدت بعض المناصب وأجور العمال.

وأضاف “طرحنا هذا الإشكال لرئيس الجمهورية، وهو في استعداد تام لمرافقتنا مع البنوك وبعض المؤسسات من اجل دفع أجور العمال”.