دفع إشتراك الانترنت وفواتير الهاتف الثابت عبر تطبيق بريدي موب

أعلمت مؤسسة بريد الجزائر واتصالات الجزائر زبائنها، بدفع اشتراك الانترنت وفواتير الهاتف باستعمال تطبيق الهاتف “بريدي موب”، ابتداء من اليوم الأربعاء.

وفي هذا الصدد أوضح بيان لمؤسسة بريد الجزائر، أنه بامكان زبائن اتصالات الجزائر تعبئة رصيد الانترنت، adsl،FIBRE،و 4GLTE وتسديد فواتيرهم الهاتفية عبر حسابهم بريدي موب قسم “المدفوعات”.

وأضاف البيان، أنه يتعين على الزبون أن يقوم بتحديث تطبيق الهاتف “بريدي موب”.

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كما أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن صدور تحديث جديد لتطبيق “بريدي موب”. ويدخل هذا التحديث، ضمن إجراءات السلامة، والذي يتم اتخاذه مرة كل سنة، من أجل تعزيز تأمين التطبيق ومستخدميه. وتدعو بريد الجزائر كافة مستخدمي بريدي موب الى تحميل هذا التحديث. كما سيمكّن ذلك من إزالة الرسالة التي تظهر على التطبيق حاليا والمتعلقة “بصلاحية الشهادة”. وأكدت المؤسسة، أن ذلك لا يؤثر على حسن تشغيل التطبيق. طالع أيضا:

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