دفع إشتراك الانترنت وفواتير الهاتف الثابت عبر تطبيق بريدي موب
أعلمت مؤسسة بريد الجزائر واتصالات الجزائر زبائنها، بدفع اشتراك الانترنت وفواتير الهاتف باستعمال تطبيق الهاتف “بريدي موب”، ابتداء من اليوم الأربعاء.
وفي هذا الصدد أوضح بيان لمؤسسة بريد الجزائر، أنه بامكان زبائن اتصالات الجزائر تعبئة رصيد الانترنت، adsl،FIBRE،و 4GLTE وتسديد فواتيرهم الهاتفية عبر حسابهم بريدي موب قسم “المدفوعات”.
وأضاف البيان، أنه يتعين على الزبون أن يقوم بتحديث تطبيق الهاتف “بريدي موب”.
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كما أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، عن صدور تحديث جديد لتطبيق “بريدي موب”. ويدخل هذا التحديث، ضمن إجراءات السلامة، والذي يتم اتخاذه مرة كل سنة، من أجل تعزيز تأمين التطبيق ومستخدميه.
وتدعو بريد الجزائر كافة مستخدمي بريدي موب الى تحميل هذا التحديث. كما سيمكّن ذلك من إزالة الرسالة التي تظهر على التطبيق حاليا والمتعلقة “بصلاحية الشهادة”. وأكدت المؤسسة، أن ذلك لا يؤثر على حسن تشغيل التطبيق.
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كما أنهت مؤسسة بريد الجزائر إلى علم كافة زبائنها أن التطبيق الوحيد والرسمي التابع لها المتوفر على البلاي ستور. هو تطبيق بريدي موب.
وقال مؤسسة بريد الجزائر في بيانها الصادر، اليوم الخميس. أن كل التطبيقات الأخرى لا تعود ملكيتها إلى المؤسسةلذلك هي ليست مسؤولة عن أي ضرر ناتج عن استعمالها.
كما لفت بريد الجزائر أن الاطلاع على رصيد الحساب يكون من الموقع الرسمي ⬇https://eccp.poste.dz/. حيث لا يوجد تطبيق في البلاي ستور.
وأكد بريد الجزائر أن الخدمات عبر الانترنت، طلب البطاقة الذهبية، تعبئة الرصيد ودفع الفواتير يكون عبر https://baridinet.poste.dz/.
هكذا نصب كهل على كبار السن باستبدال بطاقاتهم البريدية
كما تمكنت شرطة وهران من توقيف شخص يمتهن النصب والاحتيال راح ضحيته العديد من الأشخاص خاصة فئة كبار السن. عن طريق استبدال البطاقات المغناطيس الخاصة بالحسابات البريدية.
وأسفرت العملية عن توقيف شخص يبلغ من العمر 53سنة، محل بحث لأكثر من 5 قضايا مماثلة عبر مختلف مناطق الولاية.
كما تم ضبط 3 بطاقات مغنطيسية بريدية خاصة بالضحايا. ومبلغ مالي معتبر قام باستخراجها عن طريق هذه البطاقات تخص الضحايا.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المشتبه فيه، سيحال بموجبه أمام العدالة.