دفع إلكتروني: عدد التجار عبر الأنترنيت يتجاوز 100 تاجر خلال السداسي الاول

إلتحق أكثر من 100 تاجر عبر الأنترنيت بمنصة الدفع الإلكتروني في الجزائر خلال السداسي الأول من سنة .2021 مجسدين بذلك اهتمامهم المتزايد بمثل هذا النوع من الدفع الذي يسمح بتوسيع دائرة زبائنهم و تحسين رقم اعمالهم.

وحسب حصيلة لمجمع المنفعة الاقتصادية لخدمات الدفع الالي تحصلت عليها “وأج”. فان عدد التجار الجزائريين عبر الانترنيت قد بلغ 105 نهاية جوان الماضي. مقابل 48 السنة الماضية اي تسجيل زيادة نسبتها 118 بالمئة. وتمثل مبيعات الأملاك أكبر حصة في هذا النشاط بـ 38 متعاملا متبوعين بمزودي الخدمات “التكوين و التاشيرة. و نقل الطرود و التذاكر الالكترونية الخاصة بالاحداث الرياضية و شحن الهاتف” بـ 15 متعاملا و شركات التامين بـ 13 متعاملا.

ومن بين المتعاملين المعتمدين للدفع الالكتروني عبر الشبكة العنكبوتية هناك 8 شركات لتوزيع الكهرباء والغاز والمياه. و 6 هيئات تقدم خدمات ادارية و 5 متعاملين في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. و 3 مؤسسات صحفية و 3 مؤسسات تنشط في مجال النقل الجوي. أو بالسكة الحديدية و متعاملين اثنين في مجال سيارات النقل بسائق.