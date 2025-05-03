دفع إلكتروني لفواتير الماء عبر تطبيق “my Badr”

وقعت وزارة الموارد المائية على خمس اتفاقيات مع مختلف الوزارات والهيئات العمومية من أجل رقمنة وتطوير خدمات الدفع الالكتروني للفواتير.

وقال المسؤول الأول على القطاع طه دربال،خلال اللقاء الإعلامي المخصص لعصرنة الخدمة العمومية، اليوم السبت بنادي الجيش، أن الهدف من التوقيع على هذه الاتفاقيةت بين الجزائرية للمياه باعتبارعا الهيئة المسيرة للخدمة على مستوى 54 ولاية عبر التراب الوطني، مع مؤسسات عمومية يكمن في تطوير وعصرنة هذه الخدمة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وعليه، وجب اليوم-يضيف الوزير- ادخال واستعمال التكنولوجيات الحديثة لمواكبة التطور الحاصل في المجال، قصد تسهيل عمليات الدفع الالكتروني للفواتير وجميع المعاملات التجارية الأخرى، وذلك من خلال التوقيع على عدة اتفاقيات بين الجزائرية للمياه وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وأخرى مع وكالة “عادل” من أجل توكيل مهمة تسيير الماء على مستوى الأحياء السكنية للمؤسسة بدلا من “جاست إيمو” ناهيك عن اتفاقيات أخرى مع جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية لتنمية وتطوير المقاولاتية.