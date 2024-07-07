دفع الزكاة عبر بريدي موب

وضعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تحت تصرف المواطنين الحسابات البريدية الولائية التابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة والخدمة الإلكترونية لدفع زكاتهم مباشرة فيها.

وحسب بيان للوزارة، يمكن للمواطنين، إستخدام تقنية التحويل الإلكتروني عبر الخدمة الإلكترونية “بريدي موب” لضمان تحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن نصاب الزكاة قدر ب1.105.000 دج. وهو ما يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85غراما.

حيث يجب إخراج ربع العشر أي ما يمثل 2,5 بالمائة من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام) من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوم بسعرها في السوق يوم زكاتها.