دفع الضرائب عبر الإنترنت عبر بوابة “مساهمة تك”

أبرمت المديرية العامة للضرائب إتفاقية مع بنك الجزائر تقضي بانضمام المديرية إلى نظام قبول الدفع عبر الإنترنت عن طريق البطاقة البنكية. ونشرت وزارة المالية عبر موقعها ان هذه الإتفاقية تدخل في إطار إطلاق البوابة الرقمية الجديدة للمديرية العامة للضرائب “مساهمة تك”.

والهدف منها توسيع القاعدة الضريبية والمساهمة في تحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، من خلال تبسيط الإجراءات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

والهدف منها توسيع القاعدة الضريبية والمساهمة في تحسين العلاقة بين الإدارة ودافعي الضرائب، من خلال تبسيط الإجراءات لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.

كما ستسمح “مساهمة تك” بتسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط الوفاء بالالتزامات الجبائية لدافعي الضرائب. من خلال السماح لهم بالإعلان عن ضرائبهم ودفعها عبر الإنترنت.

وأضاف البيان انه سيكون بإمكان دافعي الضرائب الحاملين للبطاقة البيبنكية أو البطاقة الذهبية سداد تصريحاتهم. من خلال دخول الفضاء المخصص لهم على بوابة “مساهمة تك”.

حسب البيان الذي أكد ان هذا الاطار على مساهمة كل من بنك الجزائر الخارجي وشركة “ساتيم” وتجمع النقد الالي في وضع هذا النظام الجديد.