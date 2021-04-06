أعلنت وزارة التربية الوطنية عن حصولها الموافقة لدفع المخلفات المالية للأساتذة الجدد وللمستفيدين من الترقيات في الدرجات والرتب.

واوضح بوبكر الصديق بوعزة الامين العام للوزارة، ان الوزارة انه سيتم دفع المخلفات المالية للأساتذة الجدد والمستفيدين من الترقيات.

وأضاف ذات المسؤول أن الوزارة تحصلت على” الاعتمادات المالية الازمة لدفع هذه المخلفات”.

وبخصوص صب هذه المخلفات المالية كشف الامين العام للوزارة انه مرتبط بإجراءات تسييريه وتقنية على مستوى كل مديريات التربية.

كما ان الوزارة تتابع يوميا مع مديري التربية هذه العملية” دون تحديد الآجال يضيف بوبكر الصديق بوعزة.