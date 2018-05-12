دفع تكاليف الحج في البريد وقرعة نوفمبر ستكون إلكترونيا

وزير الداخلية طالب بالإسراع في وتيرة إتمام جميع التحضيرات المتعلقة بالعملية

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، بمواصلة جميع الإجراءات الإلكترونية، بما فيها القرعة الإلكترونية للحج، والتي أصبحت ضرورة ملحة بعد اعتماد الإسكان والتسجيل الإلكترونين، كما أعلن الوزير عن إنشاء الشباك الموحد للحج للتكفل بجميع الإجراءات الإدارية وكذا توقيع اتفاقية مع بريد الجزائر لدفع تكلفة الحج في مراكزها بعدما كان الأمر يتم فقط على مستوى البنوك.

وأعطى وزير الداخلية، نور الدين بدوي، تعليماته للأمين العام للوزارة، من أجل المضي في وتيرة عصرنة الخدمة العمومية المتعلقة بأداء فريضة الحج بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وذلك من خلال الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال المتطورة على مستوى القطاع، لاسيما قاعدة البيانات القطاعية التي ستشكل الأرضية التي سيقوم عليها تطوير الشباك الموحد، بما سيسمح بإضفاء شفافية وليونة أكبر على العملية وتقديم خدمة عمومية ذات جودة للمواطنين المقبلين على أداء فريضة الحج.

وترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أشغال اجتماع اللجنة الوزارية المتعددة القطاعات المكلفة بالتحضير لموسم الحج، بحضور جميع ممثلي الوزارات المعنية بالعملية المتمثلة والمدير العام للحج والعمرة وكذا ممثلي بنك الجزائر، خصص للتحضير لموسم الحج القادم.

وشدّد الوزير على الإسراع في وتيرة التنظيم وإتمام جميع التحضيرات المتعلقة بالعملية، من خلال تقديم خدمات نوعية للمقبلين للحجاج على مستوى جميع المرافق العمومية من دوائر ومقاطعات إدارية وبنوك ووكالات الخطوط الجوية الجزائرية والمطارات، وذلك من خلال تحسين ظروف الاستقبال والتسريع في معالجة الملفات وتسهيل إجراءات التنقل إلى البقاع المقدسة.

كما أكد الوزير بدوي على ضرورة المرافقة الدائمة والنوعية للحجاج وضمان توجيههم وسلامتهم وراحتهم إلى غاية إتمام مناسك الحج، كما دعا المسؤول الأول عن قطاع الداخلية إلى تسهيل عملية دفع مستحقات الحج لجميع المواطنين عبر مختلف الولايات، على غرار إنشاء شبابيك ملحقة لبنك الجزائر على مستوى المناطق الجنوبية النائية وكذا التوقيع على اتفاقيات مع مؤسسة بريد الجزائر.

وفي نفس السياق، أعلن وزير الداخلية عن إنشاء الشباك الموحد للحج للتكفل بجميع الإجراءات الإدارية المرتبطة بالعملية وكذا تلك الخاصة بدفع تكاليف النقل والإيواء.