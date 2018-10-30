دفع تكاليف الحج وإيداع الملفات الموسم المقبل في البلديات

الإجراء يهدف إلى تسهيل العملية والحد من معاناة كبار السن

سيتمكن الحجاج الفائزون في القرعة المقبلة من دفع التكلفة وإيداع الملفات على مستوى البلديات، وذلك للقضاء على معاناة الحجاج الملزمين بالتنقل إلى وكالات بنك الجزائر، التي تتواجد على مستوى عواصم الولايات.

وكشف مصدر مسؤول لـ«النهار»، أن الحكومة قررت هذا الموسم تبسيط العديد من الإجراءات الخاصة بتنظيم موسم الحج، وذلك من خلال تمكينهم من إيداع ملفاتهم ودفع تكلفة الحج على مستوى شبابيك بالبلديات في مقر إقامتهم.

ويأتي القرار، بعد برمجة انطلاق عملية التحضير لموسم الحج المقبل في وقت مبكر هذا العام، حيث تمت برمجة عملية القرعة خلال الشهر الجاري، ثم الانطلاق إلى السعودية لكراء العمائر بهدف التفاوض على أسعار أقل وخدمات أفضل، كما تم الإشارة إليه في وقت سابق من قبل رئيس مجلس إدارة الديوان وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، والمدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة.

ومن المنتظر أن تعرف تكلفة الحج الموسم المقبل زيادة بـ5 ٪ مقارنة بالموسم الماضي، وذلك بعد دخول قطار الحرمين الخدمة، زيادة على ارتفاع أسعار الكراء بالنظر إلى الضرائب التي فرضتها السلطات السعودية على شركات الإسكان، نهاية الموسم الماضي، والتي وصلت إلى 5 ٪، بالإضافة إلى الضريبة المفروضة على الخدمات.

وستقارب قيمة الزيادة التي سيتم إقرارها على تكلفة الحج الموسم المقبل 30 ألف دينار أي 3 ملايين سنتيم، حيث ستكون تكلفة الحج النهائية في حدود 55.5 مليون سنتيم، في حال عرفت أسعار كراء العمائر استقرارا عند مستوى السنة الماضية، إلى جانب تكاليف الخدمات التي يقدمها المطوفون السعوديون في مجال الإعاشة ومخيمات منى وعرفة.

وتصل الزيارة المفترضة في مجال النقل فقط مع دخول قطار الحرمين الذي سيصبح استغلاله إلزاميا قريبا، إلى مليون سنتيم لكل حاج بالنظر إلى الأسعار التي تم تحديدها من قبل الشركة المكلفة بتسييره، والتي تفوق سعر الحافلة بأكثر من ضعفين، حيث تم تحديدها بـ150 ريال بالنسبة للدرجة العادية «ضيافة».