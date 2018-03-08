دفع تكلفة حج 2018 المحددة بـ 40.5 مليون سنتيم بداية من الأحد القادم

الإعلان عن تاريخ دفع تذكرة الطائرة المقدرة بـ12 مليون سنتيم لاحقا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن دفع تكلفة الحج المحددة بـ52.5 ألف دينار بما فيها قيمة تذكرة الطائرة، سيكون بداية من يوم الأحد، بفروع بنك الجزائر المتواجدة في كل ولايات الوطن وتستمر إلى غاية 26 أفريل القادم.

وتم تحديد تكلفة الحج للموسم الجاري رسميا بمبلغ 52.5 مليون سنتيم بما في ذلك قيمة النقل الجوي، كما سبق وأن انفردت به النهار في عددها السابق، وعلى هذا الأساس، فإن كل حاج مدعو إلى دفع مبلغ مالي قيمته 40.5 مليون سنتيم إلى بنك الجزائر المفتوح على مستوى كل ولاية.

كما أوضحت الوزارة أن الحجاج الفائزين في القرعة معنيون باقتناء تذكرة سفرهم من شبابيك الخطوط الجوية الجزائرية بمبلغ قيمته 12 مليون سنتيم في الموعد الذي سيحدد لاحقا.

ويأتي رفع التكلفة بحوالي ثلاثة ملايين سنتيم مقارنة بالموسم الماضي، بسبب رفع أسعار كراء العمائر وكذا الرسوم الجديدة التي أقرتها السلطات السعودية على أصحاب الفنادق.

وكانت وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، قد أكد عن إمكانية رفع تكلفة الحج للموسم الجاري، وذلك مباشرة بعد عودته من البقاع المقدسة خلال ترأسه للوفد التحضيري في البقاع المقدسة المكلف بالتعاقد مع الطرف السعودي.

ومن المنتظر أن يضع الديوان الوطني للحج والعمرة الرزنامة الزمنية الخاصة بالخطوات والترتيبات الإدارية التي سيقوم بها حجاج هذا الموسم، والتي من بينها بيع تذاكر الطائرة الخاصة بالخطوط الجوية الجزائرية والسعودية، ثم الشروع بعدها في الإسكان الإلكتروني الذي يكون عبر موقع خاص على شبكة الأنترنت، ويأتي في الأخير تعليق التأشيرة.

للإشارة، فإنه تم إعطاء إشارة انطلاق عملية الفحوصات الطبية الخاصة بالمواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا العام عبر المراكز الصحية الولائية المعتمدة من طرف وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات والمنتشرة عبر كافة التراب الوطني، وهذا اعتبارا من بداية الأسبوع الجاري إلى غاية 19 من شهر أفريل القادم.