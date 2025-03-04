دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضّح

أصدرت وزارة المالية، الاثنين، بيانا صحفياـ قدمت فيه توضيحات بخصوص قرارها المتعلق بدفع رواتب الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية لشهر مارس 2025.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإجراء “يتم اتخاذه عادةً في بداية كل سنة، في انتظار استكمال الوثائق الخاصة بالميزانية. لا سيما الجداول الأصلية المحيّنة للموظفين المتقاضين للرواتب”، حسب البيان، عقب “تناول بعض عناوين الصحف الوطنية قرار وزارة المالية”.

و يتعلق الأمر، حسب الوزارة، “بإجراء يهدف إلى تسهيل تنفيذ هذا النوع من العمليات في بداية كل سنة مالية، وبالتالي السماح بدفع رواتب الموظفين العموميين”.