دفع غرامات تحصيل الديون الجبائية.. بيان هام

أصدرت المديرية العامة للضرائب، اليوم الإثنين، بيانا هاما بخصوص الاستفادة من الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بالديون الجبائية.

ودعت المديرية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المهتمين بالاستفادة من الإعفاء من دفع غرامات التحصيل المتعلقة بالديون الجبائية التي تجاوزت أربع (04) سنوات المادة 15 من قانون المالية التصحيحي لسنة (2023) أي تلك التي تاريخ تحصيلها كان قبل 1 جانفي 2021، التقرب من قباضات الضرائب التابعين لها في أجل أقصاه الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 من أجل تقديم طلباتهم ودفع ديونهم الجبائية.

وأشار البيان أنه عند انتهاء الآجل المحددة سيتعين عليهم دفع ديونهم الجبائية متضمنة الغرامات المعنية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور