دفع فواتير إيجار سكنات “عدل” بداية من هذا الشهر

أعلنت وكالة “عدل” قاطني سكنات البيع بالإيجار، أنه بإمكانهم بداية من الشهر الجاري، الشروع في تسديد فواتير الايجار الشهري لشهر جوان و50 بالمئة من شهر مارس الفارط.

وأوضح بيان “عدل” أن دعوة تسديد الفواتير، جاءت بعد تأجيلها بسبب الظرف الصحي الوبائي.

وأفاد فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل، أن العملية ستستمر بنفس الطريقة إلى غاية تسديد باقي الفواتير دون احتساب غرامة التأخير .

ودعا فرع التسيير العقاري التابع لوكالة عدل، قاطني الأحياء، التقرب إلى مصالحه المختصة، لأجل تسوية وضعية الفواتير، قبل توجههم إلى البنك.