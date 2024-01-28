دفع كراء “عدل” عبر الأجهزة الكترونية والانترنيت.. أكثر من 372 ألف عملية

وفّر فرع عدل للتسيير العقاري، العديد من الخدمات على مستوى الأحياء السكنية، وهذا في إطار تنفيد مخطط رقمنة القطاع الذي أعده وزير السكن.

ومن بين هذه الخدمات، دفع فاتورة الكراء من خلال أجهزة الكترونية المنصبة في أكثر من 615 حي “عدل”.

وافاد رئيس مصلحة العمليات التجارية بفرع عدل للتسيير العقاري، محمد نجيب الله حسان، في تصريح خص به “النهار أون لاين”، أنه تم تسجيل خلال سنة 2023، 237060 عملية دفع عن طريق جهاز الدفع الإلكتروني الموضع تحت تصرف المستفيدين على مستوى مكاتب التسيير العقاري بمختلف الأحياء السكنية.

وفي نفس الإطار، قام “جاست ايمو” بإطلاق المنصة الإلكترونية المخصصة للدفع عن طريق الانترنت. وهذا دون عناء التنقل إلى شبابيك البنوك أو في مكاتب التسيير العقاري على مستوى الأحياء. حيث تم الإطلاق الفعلي للمنصة. بعد استكمال جميع التجارب التقنية شهر مارس 2023. أين تم تسجيل خلال نفس السنة أزيد من 135531 عملية، خلال 9 أشهر فقط.